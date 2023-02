Il aura tenu quatre mois : installé en octobre, l’arrêt de bus boulevard Lambermont est en cours de déconstruction

On évoquait en novembre dernier les levées de boucliers qu’a suscité cet arrêt en béton surélevé installé entre les voies de circulation automobile et l’ancienne piste cyclable. Un aménagement forçant les cyclistes à contourner l’îlot, et dénoncée par le Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) pour des raisons de sécurité.

À la suite des contestations, la Région avait finalement annoncé le démontage de l’arrêt. La phase de déconstruction a débuté ce 20 février et se prolonge jusqu’au 5 mars. La piste cyclable “corona” sera dès lors rétablie. “La chaussée, la piste cyclable marquée à côté de la chaussée et les places de stationnement seront remises dans l’état identique à celui d’avant l’aménagement de l’arrêt de bus temporaire”, indique Bruxelles Mobilité. Pendant la durée des travaux, le stationnement est interdit dans une partie du quartier.