La passerelle cyclo-piétonne installée au-dessus de la rue Toussaint : “une liaison directe et sûre entre Jette et Ganshoren”

La passerelle a été installée drève de Rivieren, à Jette. ©D.R.

La passerelle a été installée drève de Rivieren, à Jette. ©D.R.

”La passerelle assure une liaison directe et sûre entre Jette et Ganshoren pour les piétons et les cyclistes. Elle reconnecte la drève de Rivieren, coupée en deux depuis la construction de la rue Toussaint il y a près de 70 ans, et augmente le confort et la sécurité routière des usagers actifs de la route”, commente l’échevine Nathalie De Swaef (Ecolo).

Des finitions et aménagements doivent encore être réalisés : l’infrastructure ne sera accessible qu’à partir de cet été. “Visuellement, la passerelle marquera l’entrée du parc Roi Baudouin, très fréquenté”, souligne l’échevin Bernard Van Nuffel.