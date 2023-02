Molenbeek et Berchem : perturbations sur un large tronçon de la ligne de tram 82 dès ce jeudi

Les arrêts Joseph Baeck, Mennekens, Karreveld, Cimetière de Molenbeek, Van Zande, Genot, Schweitzer, Alcyons, Berchem-Shopping et gare de Berchem ne seront dès lors pas desservis par le tram. Un bus remplacement (T-bus) est prévu “uniquement du vendredi soir après 21h au dimanche”, informe la société bruxelloise de transport public.

Ces travaux de renouvellement des voies impactent également la ligne de bus 86, qui sera déviée via la chaussée de Ninove. “Jusqu’au jeudi 16 mars, les bus sont uniquement déviés en direction de Machtens. Dès le vendredi 17 mars, les arrêts Joseph Baeck, Dubois et Tamaris ne sont plus desservis en direction de Bockstael.”