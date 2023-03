La Fédération belge des taxis demande le retrait d'une station de vélo installée sur un emplacement taxi, place Flagey

La Febet déplore un nombre croissant d'emplacements pour vélos venus remplacer les places taxis. D'après le président de la fédération, Khalid Ed-Denguir, ce sont environ 300 emplacements de taxis qui ont disparu depuis que l'actuel gouvernement bruxellois est en place.

"Il n'y a plus aucune concertation avec le gouvernement, plus de groupes de travail", déplore le président. "Nous avons rencontré la ministre plusieurs fois en tête à tête, mais on n'est jamais revenu vers nous", ajoute-t-il.

Khalid Ed-Denguir dénonce également un traitement inéquitable entre les taxis et les voitures partagées. En effet, les taxis doivent payer une redevance pour les places de stationnement contrairement aux voitures partagées (Poppy, Cambio, etc.) qui ne doivent rien payer, d'après le président de la fédération.