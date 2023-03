Le réseau de la Stib sera fortement perturbé le vendredi 10 mars

La Stib s'attend à une mobilisation importante de son personnel, indique-t-elle, quelques jours après le dépôt d'un préavis de grève par le front commun syndical. Les lignes de bus, tram et métro seront donc fortement perturbées, met-elle en garde. Dans la mesure du possible, l'entreprise concentrera ses efforts afin d'offrir une desserte sur les lignes principales et une couverture géographique la plus étendue possible.