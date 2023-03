Une nouvelle phase de travaux va commencer ce lundi 6 mars. Le maître d’œuvre Elia va commencer par les impétrants rue des Poissonniers. Cela durera un mois. Ensuite, la Ville prendra le relais pour l’aménagement de la voirie en tant que telle. Elia se déplacera ensuite rue de la Vierge noire début avril et la Ville complétera l’aménagement par la suite.

©D.R.

Dans les alentours du Bâtiment Brucity, la ville compte “installer de 140 arceaux à vélos, élargir des trottoirs existants, créer des espaces de détente avec du mobilier approprié, planter de 43 nouveaux arbres à haute tige et créer de 23 espaces verts avec des plantes”, afin de “créer plus d’espace pour les piétons et les cyclistes” et enfin d’améliorer la perméabilité du sol pour soulager le système d’égout.

Perturbations pour les bus

Pendant cette nouvelle phase de travaux, l’axe Poissonniers/Vierge noir sera fermé donc fermé à la circulation dès ce lundi et pour 8 mois (octobre 2023). Piétons cyclistes et livraisons auront accès aux différents commerces et services, mais les voitures ne pourront pas. Idem pour les bus. La commune annonce que “le terminus de la ligne 89 sera temporairement placé dans la rue Van Artevelde (arrêt 'Bourse'). Le bus ne circulera donc plus jusqu’à la Gare Centrale. L’itinéraire actuel du bus 46 du bus sera interrompu. La ligne de bus circulera en deux parties : Moortebeek-Anneessens (avec arrêt dans la rue des Six Jetons) et WTC-Gilbert – Gare Centrale. Pour les Noctis, toutes les lignes seront déviées, sauf la ligne N18. Cependant, ils s’arrêteront toujours à De Brouckère. Enfin, les bus de De Lijn traversant le centre-ville seront déviés sur la Petite Ceinture.”

La commune ajoute que “la rue Dansaert restera accessible par d’autres voies et les parkings publics dans le quartier resteront accessibles,” précise la commune.