Uccle veut créer un plan d’eau et un espace vert sur le carrefour Gazelle-Engeland-Homborchveld ©D.R.

L’imperméabilisation de la zone avec l’arrivée des nouveaux logements sera compensée en partie par la création d’une mare de 50 m2. Lorsque cette mare débordera, l’eau arrivera dans une zone d’environ 50 m2 supplémentaires qui permettra son absorption. Cinq arbres doivent être abattus pour le projet mais 11 seront replantés notamment pour entourer le nouvel espace vert. À l’ouest du pont, il y aura aussi quelques changements avec la création de deux noues pour favoriser la gestion des eaux à l’angle des rues Engeland et des Bigarreaux. Au total 81 arbustes et 1600 plantes vivaces seront plantés.

Côté stationnement, les places ne sont pas officiellement délimitées sur le carrefour Gazelle-Engeland-Homborchveld mais la commune estime le nombre d’emplacements à 21. Le projet prévoit d’en pérenniser 15. Neuf arceaux vélos seront aussi installés. L’aménagement doit favoriser une meilleure circulation des modes actifs (Marche, Vélo, trottinette…) et la zone devrait passer en zone résidentielle, soit limitée à 20 km/h. “Le projet permet de plus d’offrir une perspective paysagère lors de l’entrée dans le carrefour et d’améliorer le cadre de vie des riverains et habitants du quartier. La circulation des bus (37 et 43) et leurs arrêts sont intégrés afin d’assurer la fluidité de leur déplacement,” peut-on lire dans la note explicative.

L’enquête publique pour ce nouveau petit bout de vert ucclois est en cours et s’achèvera le 29 mars.