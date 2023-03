Faire du boulevard Reyers un “agréable boulevard urbain”: voici le projet de la Région pour métamorphoser l’axe routier 8 ans après la fin du viaduc

"Je suis tellement heureux d’avoir persévéré pour que ce viaduc automobile soit démoli et remplacé pour un beau boulevard qui donne une place aux piétons, aux cyclistes, au transport public et à la verdure. Personne ne pourrait imaginer ce colosse de béton à cet endroit aujourd’hui”, déclare le secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme Pascal Smet (Vooruit).

En 2015, le viaduc Reyers était démoli. ©© Carol Kohen

En 2015, le viaduc Reyers était démoli. ©© Carol Kohen

Deux fois deux bandes au centre

Il est prévu de réaménager ce tronçon de la Moyenne Ceinture en profondeur (”de façade en façade”, comme on dit dans le jargon urbanistique bruxellois) entre la place Meiser et l’avenue Lambeau. L’axe ne comptera plus que deux fois deux bandes au centre, avec par endroits une voie d’accès comme les entrées-sorties des tunnels. Une diminution par rapport à la situation actuelle, où la voirie centrale compte cinq bandes par endroits.

La ministre Elke Van den Brandt (Groen) promet “de larges trottoirs faits de matériaux de qualité sur toute la longueur et des pistes cyclables bidirectionnelles séparées ou des rues cyclables. Elles seront séparées au moyen d’une large bande de pelouse pourvue de nombreux arbres”.

Ce certificat, récemment délivré, n’est cependant pas un permis. Il définit le périmètre et les grands axes, mais devra être précisé par un permis ultérieur. “Bruxelles Mobilité doit désormais finaliser les plans détaillés et les soumettre pour pouvoir obtenir le permis d’urbanisme et démarrer rapidement les travaux”, précise le communiqué.

Rappelons que le quartier va connaître de multiples changements dans un futur proche, avec le développement du site MediaPark, l’arrivée du tram le long de l’E40 et le réaménagement de cet axe routier.