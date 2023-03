Stib : les itinéraires des lignes 46, 89 et des Noctis impactés jusqu’au mois décembre

En raison des travaux de rénovation des abords du nouveau centre administratif bruxellois (Brucity), plusieurs itinéraires de bus sont perturbés à partir de ce lundi 6 mars, et ce jusqu’à décembre, informe la Stib. Le chantier rue des Poissoniers et rue de la Vierge Noire implique en effet des interruptions sur deux lignes de bus, et la quasi-totalité des lignes Noctis.