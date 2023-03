Avenue de la Couronne, boulevard du Triomphe, etc. : quatre nouveaux radars débarquent à Ixelles

En février dernier, la commune d’Ixelles a donné son feu vert à la Région pour différentes interventions en vue de “sécuriser une série d’axes et carrefours dangereux sur voiries régionales”, apprend-on via l’échevin Yves Rouyet (Ecolo).

Un radar répressif sera installé rue Gray, à hauteur de La Serre. Radars répressifs également boulevard du Triomphe près de l’école européenne, chaussée de Waterloo au niveau du Quick et avenue de la Couronne au niveau de la rue Delporte.

À lire aussi

30 km/h avenue de la Couronne

Plusieurs radars de prévention sont également prévus. Une mesure transitoire avant, éventuellement, l’installation de dispositifs verbalisateurs. Un radar d’information sera notamment installé chaussée de Vleurgat, mais la commune de l’aulne y verrait bien un radar répressif entre l’avenue Louise et les étangs. “On a fait la demande. Il y a trop d’excès de vitesse”, alerte l’échevin.

D’autres mesures ont également été avalisées par la commune. L’ensemble de l’avenue de la Couronne sera d’ailleurs mis en zone 30 km/h. Les oreilles de trottoirs seront agrandies au croisement de la chaussée de Waterloo avec la rue Renier Chalon. Des coussins berlinois vont être installés aussi au croisement de la chaussée de Waterloo avec la rue du Page. Enfin, le carrefour chaussée de Waterloo-avenue Molière-chaussée de Vleurgat, un des carrefours les plus accidentogènes de la Région selon l’échevin, sera réaménagé dans le but de simplifier et sécuriser le croisement. Toutes ces mesures seront mises en application par Bruxelles Mobilité dans le courant 2023-2024.