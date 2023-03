Réaménagement de l’avenue de Tervueren et du rond-point Montgomery : le retard s’accumule et plusieurs points fâchent encore les communes

Voilà bientôt un an, peu de temps après la “bagarre des pistes cyclables” et la suppression d’une bande du rond-point Montgomery, la rédaction mettait la main sur un avant-projet de la Région en vue de réaménager l’avenue de Tervueren. Parmi les éléments alors sur la table : un rond-point Montgomery à deux bandes, une piste bidirectionnelle séparée côté sud, une avenue de Tervueren à deux bandes (contre trois actuellement) et des latérales sans trafic de transit grâce à un jeu de sens de circulation. Des propositions devant alors faire l’objet de discussions avec les communes concernées, à savoir Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

À lire aussi

À l’époque, il était prévu d’introduire la demande de permis en novembre 2022… mais ce sera, au minimum, une demi-douzaine de mois plus tard. Ce mardi, en commission mobilité, la ministre Elke Van den Brandt (Groen), interpellée par la députée Anne Charlotte d’Ursel (MR), a indiqué que la demande de permis devrait être déposée pour “fin juin de cette année”. “Je suis toujours très prudente avec les dates, car tout dépend des accords à trouver. Mais pour l’instant tout le monde s’y met constructivement pour y arriver.”

”Le retard est constant”

”Le retard est constant”, constate le bourgmestre etterbeekois Vincent De Wolf (MR). Fin d’année, des réunions ont eu lieu entre communes et Région. Afin d’éviter un nouveau bras de fer public, la Région verrouille toute communication quant aux propositions actuellement sur la table. Mais il nous revient que, sur une série de points, pouvoirs locaux et régionaux sont sur la même voie. Subsistent quelques pierres d’achoppement, comme l’anneau cyclable à double sens prévu au rond-point Montgomery. “C’est très accidentogène”, dénonce le député-mayeur libéral. “On s’y opposera et on fera des recours. Mais on espère, d’ici là, que la raison l’emportera.” Opposition partagée chez le voisin sanpétrusien : “un non-sens en termes de sécurité”, juge Benoît Cerexhe (Les Engagés).

À lire aussi

Pour le mandataire humaniste, deux autres points posent problème. D’une part, la réduction d’une bande supplémentaire dans le rond-point : “pas acceptable”. Et d’autre part, la suppression d’emplacements de stationnement entre les squares Montgomery et Léopold II, effet collatéral d’une piste bidirectionnelle. “Il y a une volonté des trois communes d’avancer. On est ouvert, mais je préfère un projet bien réfléchi à un projet imposé dans la précipitation. Il s’agit, je rappelle, d’une des plus belles avenues de Bruxelles.” Même son de cloche à Saint-Lambert : “aucune commune ne veut avancer tête baissée”, glisse l’échevin Gregory Matgen (Défi), pour qui la concertation citoyenne autour du projet fait défaut.

Les pistes cyclables de la discorde restent

Quant aux pistes cyclables sur le tronçon etterbeekois de l’avenue de Tervueren, tracées à la hussarde par Vincent De Wolf en novembre 2021, sans feu vert régional ? Elles pourront rester jusqu’à la délivrance du permis, informe la ministre. “Il ressort que les aménagements proposés ont déjà fortement amélioré la sécurisation de déplacement des cyclistes.”

À lire aussi

Pas de changement non plus à court terme dans le rond-point Montgomery : le test de mise à trois bandes était prévu jusqu’à octobre 2022… mais va vraisemblablement rester. La ministre a défendu ces aménagements : “Il ressort […] que les quelques blocs de béton et de la peinture ont permis une nette amélioration de la sécurité routière dans la zone”. Le marquage au sol, en dégradation pointe la députée d’Ursel, devrait toutefois être rafraîchi.