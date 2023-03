Des demandes de permis ont été déposées pour rénover le boulevard Lambermont et la place de la Reine. Début des travaux espéré : mi-2024.

Grands réaménagements prévus boulevard Lambermont et place de la Reine à Schaerbeek : voici ce qui est prévu

Deux espaces publics schaerbeekois avec ceci en commun : une forte congestion automobile et le passage d’un tram. Autre nouvelle similitude désormais : une profonde rénovation en vue. Bruxelles Mobilité s’apprête à déposer une demande de permis pour le réaménagement du boulevard Lambermont et de la place de la Reine. “L’objectif est de commencer les travaux dans la seconde moitié de 2024.”

Le périmètre d’intervention du boulevard s’étend de la rue Max Roos au boulevard Léopold III, à savoir un tronçon d’environ trois kilomètres, mais uniquement dans le sens descendant. “Le nombre de bandes entre l’avenue Léopold III et la rue Max Roos sera réduit à deux. Du côté des maisons paires, cela permettra de libérer de l’espace pour une voie latérale avec un trottoir, une piste cyclable/rue cyclable bidirectionnelle, des places de stationnement et une berme verdurisée séparant cette voie latérale de la voie principale”, indique Bruxelles Mobilité, qui vient d’ailleurs de recevoir son certificat d’urbanisme pour réaménager le boulevard Reyers, autre partie de cette Moyenne Ceinture.

La Région, avec l’aide financière de Beliris, entend dès lors pérenniser les pistes cyclables installées pendant la pandémie sur le boulevard Lambermont. “En 2020, nous avons construit des pistes cyclables temporaires. Les comptages montrent la croissance considérable des cyclistes sur cette nouvelle infrastructure cyclable, notamment sur les boulevards Lambermont et Wahis”, juge Elke Van den Brandt (Groen). Certains tronçons seront munis de pistes cyclables bidirectionnelles séparées, d’autres auront le statut de rue cyclable. 118 places de stationnement pour vélo sont prévues. Plusieurs changements de circulation en vue de décourager le trafic de transit. Les trottoirs devraient également être élargis et davantage de végétation sera plantée. Un nouvel arrêt sera créé sur le boulevard au niveau l’arrêt de tram Louis Bertrand, et accueillera également les bus.

Un “salon de ville” à l’église Royale Sainte-Marie

Concernant la place de la Reine, une zone de rencontre est prévue devant le parvis de l’église royale Sainte-Marie pour en faire un “salon de ville” avec de la végétation. “La place de la Reine est située au centre de Schaerbeek, mais elle est sous-utilisée. Nous voulons en faire un lieu de rencontre sûr et accessible, pour tous les utilisateurs, et surtout pour les familles du quartier”, explique la ministre Van den Brandt. Le périmètre de réaménagement englobe un petit tronçon de la rue Royale devant la Haute École Galilée. Les différents arrêts autour de la place seront d’ailleurs regroupés rue Royale. À cet endroit, les voitures devront circuler sur les voies de tram, “ce qui est la seule façon de concevoir l’arrêt selon les dernières normes d’accessibilité”, justifie Bruxelles Mobilité.

Dans ce cadre, la circulation du quartier de l’église sera modifiée. “Depuis la place de la Reine, il ne sera possible de rouler qu’en direction de Botanique, et depuis la rue de la Poste qu’en direction de la place Liedts”, indique l’administration. Autre effet collatéral : “les places de stationnement sur la place seront supprimées et cela sera compensé par le partage des places de stationnement des institutions (publiques) dans le quartier.”

