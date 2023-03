Un grand chantier débute au carrefour des Quatre-Bras : une passerelle dans le prolongement de l’avenue de Tervueren va surplomber le Ring (PHOTOS)

Coup d’envoi d’un chantier de grande envergure, ce mercredi, au carrefour des Quatre-Bras, croisement du Ring avec l’avenue de Tervueren. La Werkvennootschap construit une nouvelle passerelle surplombant le carrefour pour le passage des piétons et cyclistes. “Le carrefour des Quatre-Bras est connu depuis des années pour son intense trafic. Cette pression automobile pèse sur la sécurité routière, y compris des cyclistes et piétons. En outre, le croisement des cyclistes et piétons entraîne des retards supplémentaires”, indique l’agence publique flamande.