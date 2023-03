A 6h00, seule la ligne de métro 1 (prolongée de Gare de l'Ouest à Erasme), les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 et les bus 36, 46 (entre Moortebeek et Anneessens), 50, 53, 59, 71, 87 (prolongée de Simonis à Etangs Noirs) et 95 circulent.

Toutes les autres lignes de la Stib ne sont pas exploitées.

A la SNCB, un service alternatif a été mis en place. Un train IC sur deux et un train S et L sur trois roulent.

La plupart des trains P (en heures de pointe le matin et le soir) ne circulent pas.

Peu de trains circulent dans les provinces de Namur, de Luxembourg, dans une partie du Brabant wallon (la gare d'Ottignies, entre autres, n'est pas desservie) et entre Liège et Huy, précise la SNCB.

De très nombreuses lignes des TEC sont également affectées en Wallonie.