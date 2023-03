"Le canal est la seule voie de Bruxelles qui n’est jamais embouteillée": près de 7 millions de tonnes ont transité par Bruxelles en 2022 (INFOGRAPHIE)

Bilan 2022 du port de Bruxelles ©IPM Graphics

La diminution concerne principalement une baisse du trafic des produits pétroliers et des matériaux de construction. Ce qui ne semble pas inquiéter pas le nouveau directeur, Gert Van der Eeken. Concernant les matériaux, qui restent de loin la première marchandise sur les voies fluviales avec près de 3 millions de tonnes transportées : “On a eu la crise en Ukraine, mais aussi une crise en Chine, avec des conteneurs bloqués. Des développeurs ont ralenti des projets. Mais on voit une reprise des activités”, constate le Molenbeekois, arrivé en mai dernier à la tête du Port, après avoir fait ses armes chez Citydev et au cabinet de Guy Vanhengel (Open-VLD).

Quant à la baisse des produits pétroliers, deuxième plus grosse marchandise du Port : les raisons seraient du côté d’une baisse de la demande, liée à l’envolée des prix du carburant.

Le trafic de conteneurs est quant à lui en plein boom : + 30 % par rapport à 2021, également année record. Pour le Port, aucun doute : les conteneurs, “c’est l’avenir”. Le terminal, situé avenue de Vilvorde, est d’ailleurs appelé à être élargi. Notons que le trafic de produits agricoles et denrées alimentaires a également connu une hausse en 2022.

Bruxelles étant situé dans l’axe, baptisé dans le jargon “ABC” (Anvers, Bruxelles, Charleroi), les partenaires se trouvent à proximité directe. 53 % des échanges se font avec les Pays-Bas, et 41 % au sein de la Belgique. Moins de 3 % des échanges s’opèrent avec la France, idem avec l’Allemagne.

Le retour de la desserte ferroviaire

Le directeur y croit dur comme fer : le Port a un rôle crucial à jouer dans le développement de la Région bruxelloise et sa transition. “La Région de Bruxelles-Capitale est une forêt de grues et de chantiers. On a beaucoup de bâtis à rénover, comme ici dans le quartier de la gare du Nord. Et il faut transporter tout cela. Un bateau, ce sont des dizaines de camions en moins sur les routes. Le canal est la seule voie de Bruxelles qui n’est jamais embouteillée (rires). Et on a encore beaucoup de possibilités.” Le Molenbeekois cite notamment le rôle que pourrait jouer le transport par voie d’eau dans le cadre du titanesque chantier du métro 3.

Parmi les grands projets pour améliorer la desserte fluviale de la capitale : le retour d’une connexion ferroviaire directe. Dossier autrement connu sous le nom plus vaste de “Schaerbeek Formation”. Une demande de permis a récemment été introduite par Infrabel pour réorganiser les rails de ce vaste site. “Ça permettrait encore d’avoir moins de camions”, note le directeur, qui espère voir les travaux se lancer sous cette législature.