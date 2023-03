Réouverture espérée du pont de Buda pas avant cet été : des conséquences financières encore nébuleuses… mais à sept chiffres

Mais plus de deux mois après le spectaculaire accident, nombreuses sont encore les inconnues financières et juridiques. Le Port nous informe que l’affaire sera traitée la semaine prochaine au tribunal de Rotterdam. Il s’agit pour rappel d’un bateau hollandais mis en cause, avec à la barre un capitaine allemand.

L’audience devra délimiter les responsabilités financières… et autant dire qu’elles sont conséquentes, bien que difficiles à chiffrer avec précision. L’enlèvement du “tablier” du pont a déjà coûté 400.000€. La réparation devrait dépasser les 2 millions, si on se base sur les prix engagés pour la réparation du pont de Humbeek (Grimbergen), percuté en 2019. Puis viennent les coûts indirects : “on n’en sait encore rien”, avoue le directeur Gert Van der Eeken. Des sociétés, qui ont dû dans la précipitation trouver des alternatives lors du blocage du canal, ont mis le Port en demeure, et la facture se fait attendre.

À lire aussi

Le pont pourrait être remplacé

Dans les prochains jours, un devis devrait tomber pour la réparation du tablier du pont. En fonction du montant, il sera décidé soit d’effectivement réparer le tablier… soit d’en acquérir un autre. “C’est un pont de chemin de fer, très robuste et très lourd. Si le devis coûte trop cher, peut-être devra-t-on se tourner vers un pont plus léger. Ce qui permettra de réaliser des économies d’électricité sur la durée.” Mais le directeur rassure les amoureux de patrimoine : “Esthétiquement, ça ne changera pas.” L’emblématique structure du pont, avec sa grande armature verticale, n’est pas menacée.

À lire aussi

Au vu de la situation, le Port “espère” un retour du tablier et une reprise du trafic motorisé sur le pont pour cet été. “Ce n’est pas une question d’années, mais de mois.” Quant aux alternatives pour piétons et cylistes, aucune nouvelle solution ne sera vraisemblablement créée. Le Port assure avoir étudié les scénarios : un bateau de liaison ne permettrait pas un temps de correspondance raisonnable, et un pont provisoire couterait minimum 400.000€. Même si “ce n’est pas une solution entièrement suffisante”, la passerelle de Vilvorde, récemment inaugurée, permet désormais de réduire le détour des usagers faibles.