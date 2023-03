Un nouveau plan de circulation à la Good Move débarque à Moortebeek : bientôt des caméras ANPR boulevard Shakespeare à Anderlecht (INFOGRAPHIE)

Plan de circualtion du quartier Moortebeek ©IPM Graphics

Le plan prévoit le passage à sens unique de la rue Rabelais dans le sens Shakespeare-Willemyns et dans le sens inverse pour la partie sud de l’avenue de l’Agronome. Cette dernière sera d’ailleurs coupée entre sa partie nord et sud. En effet, la partie est du boulevard Shakespeare sera totalement fermée à la circulation obligeant les personnes voulant passer du nord au sud de Moortbeek à passer par la partie ouest du boulevard. À ce seul passage laissé entre le nord et le sud de Moortebeek, la commune compte installer des caméras à reconnaissance de plaques (ANPR).

Elles ne suivront pas le modèle de celle qui sera bientôt installé devant la station Saint-Guidon entre la rue de la Procession et la rue de Veeweyde, la première de la commune. Devant la sortie de métro, la caméra ne laissera passer que les véhicules de secours. À Moortebeek par contre la commune compte mettre en place une liste de personnes autorisées à circuler, qui ne seront donc pas verbalisées si leur plaque croise le regard de la caméra.

Le dispositif ANPR arrivera dans un second temps, après la fermeture de l’est du boulevard Shakespeare et les changements de sens. “Il reste des détails technique et réglementaire à régler pour mettre en place un tel dispositif.” Aucune date n’est encore programmée pour la mise en œuvre du plan. “Nous sommes occupées à informer les riverains et peut-être ajuster le plan si nécessaire.”