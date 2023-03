La Werkvennootschap veut désormais passer à la vitesse supérieure et met sur la table un plan de réaménagement du tronçon entre le Ring et le canal. Le problème a été identifié : la multiplicité de croisements. “Les automobilistes ne s’attendent pas à voir des feux de signalisation sur une autoroute. Plusieurs accidents mortels s’y sont produits ces dernières années. En outre, les feux de signalisation provoquent des embouteillages sur le Ring de Bruxelles et un trafic de fuite dans les zones résidentielles. Cette situation nuit à la qualité de vie des quartiers environnants”, indique l’agence publique en charge de grands travaux d’infrastructures.

Le porte-parole de l’organisme nous confirme que les feux de circulation à Halleweg, Nijvelsesteenweg et Rodenemweg sont appelés à disparaître. L’infrastructure devrait prendre la forme d’un tunnel couvert, ou non (tranchée ouverte), avec dès lors “deux niveaux” de circulation. Les cyclistes pourront par exemple passer au-dessus de la voirie. Un budget de 160 millions d'euros a été débloqué par la Flandre.

Déjà évoquée voici dix ans, l’idée d’un passage souterrain avait pris du plomb dans l’aile mais la Flandre avance toujours dans ce sens. Une note de base a été rédigée en 2022, des ateliers participatifs ont récemment eu lieu et la décision finale est attendue pour avril, comme rapportent nos confrères de la VRT. Le but des autorités est de commencer les travaux en 2026 et de les terminer en 2031.

©Bernard Demoulin