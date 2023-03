Méga-chantier de rénovation du viaduc de Vilvorde : la fédération patronale Voka exprime ses craintes quant à l’accessibilité des entreprises

On évoquait les détails de ce pharaonique chantier dans nos colonnes de ce mardi. Le viaduc de Vilvorde s’apprête à connaître huit années de travaux. Une rénovation conséquente pour une infrastructure titanesque. Au programme : entretien, renforcement des structures, réfection de la voirie et désamiantage. Le tout pour un demi-milliard d’euros. Un budget qui a littéralement doublé en un an à la suite de la hausse des prix des matériaux, de l’indexation et d’une liste d’intervention toujours plus fournie.