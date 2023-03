À Bruxelles, la voiture est de moins en moins utilisée pour aller à l’école, le vélo très loin de s’imposer

”Par rapport à 2020, la part de la marche à pieds a augmenté de 0,4 % marche, celle du vélo de 1 %, celle de la trottinette de 0,7 %, celle des transports publics de 1 %. La part de la voiture dans le transport scolaire a quant à elle diminué de 2 %, celle du bus scolaire de 1 %. Les transports en commun restent le moyen de transport le plus privilégié par les élèves (36,61 %), devant la marche à pied (30,06 %) et la voiture (26,78 %). Le vélo n’est utilisé que par 4,3 % des élèves.

Part modale des déplacements domicile-école à Bruxelles selon une étude menée par le bureau Stratec ©STRATEC

Ceci, donc, pour les élèves et leurs parents. Pour les enseignants, la voiture reste le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre au travail (36,62 %), devant les transports en commun (28,38 %) et le train (15 %). La part de la voiture affiche néanmoins une baisse significative de 5 % par rapport à 2020. Tandis que celle du volé grimpe de 2 %, à seulement 7,13 %.