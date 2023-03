Espace vert totalement méconnu à Woluwe, le parc Saint-Lambert va être réaménagé : “le but est de désenclaver le site”

L’endroit est connu des riverains… et encore. Ceux qui passent à hauteur du Parc Malou sont loin de se douter qu’un autre espace vert existe de l’autre côté du boulevard de la Woluwe. Le “Parc Saint-Lambert” est enclavé entre les habitations de l’étroite rue Saint-Lambert et le boulevard. Le site, en cul-de-sac, est accessible via la place Saint-Lambert.