Recharger sa voiture directement sur le poteau d’éclairage : ce qu’il faut savoir sur ce système “prometteur” qui se multiplie en Région bruxelloise

Alexandre Pirson echevin de la mobilité à Woluwe-Saint-Pierre. ©Bernard Demoulin

Des bornes de recharge installées parvis Sainte-Alix à Woluwe-Saint-Pierre. ©Bernard Demoulin

La commune de l’est bruxellois avait, pour rappel, déjà implémenté le système dans son coin et sur fonds propres en 2021, avec huit bornes dans le centre de l’entité, mais accessibles ici uniquement aux riverains.

Les autorités bruxelloises s’en sont inspirées et ont décidé de passer à la vitesse supérieure. L’opérateur régional Sibelga vient dès lors d’installer quatre bornes à Uccle et quatre autres à Woluwe, accessibles à tous. À noter que le prix au poteau est le même que celui des bornes conventionnelles du même opérateur.

Un système limité

Le gestionnaire du réseau bruxellois compte déployer 36 points sur poteaux en 2023 et entre 50 et 100 en 2024. Les lampadaires étant pléthoriques à Bruxelles, y installer directement des bornes serait-ce la solution miracle pour charger toutes les voitures électriques et ainsi résoudre la pénurie de bornes ? Oui… et non. D’une part, le cabinet d’Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois compétent pour cette matière, reconnaît les avantages et encourage ce déploiement : “ce type de recharge est prometteur car il permet d’éviter d’installer des bornes sur l’espace public et donc d’éviter d’encombrer les trottoirs ou la voirie avec des bornes supplémentaires. ”

Mais d’autre part, le dispositif reste assez limité : “il n’est toutefois pas adapté à tous les poteaux d’éclairage, qui sont parfois situés trop loin de la voirie (on veut éviter d’avoir des câbles qui courent le long du trottoir), sur des façades ou autres. Par ailleurs, la plupart des poteaux d’éclairage ne sont sous tension qu’en soirée, ce qui rend impossible la recharge en journée”, précise le cabinet Maron.

Une attention est donc désormais accordée lors du remplacement des lampadaires. “Nous faisons en sorte d’y raccorder directement un “nouveau câble” basse tension (en plus du “simple” raccordement à l’éclairage) permettant la charge en journée”, informe Sibelga.

Un long chemin vers les 22.000 points de recharge

Bref, loin d’être “la” solution miracle, les poteaux sont vus, par les autorités bruxelloises, comme un complément au déploiement de bornes classiques. Car en la matière, le défi est grand, et tout système supplémentaire est bon à prendre. Pour rappel, la capitale ne comptait, en 2019, que dix bornes publiques. Actuellement, la ville-région en compte environ 700 (soit 1.400 points de recharge). L’ambition de l’exécutif régional est, cette année, de doubler ce chiffre.

À quoi s’ajoutent, bien sûr, les espaces semi-publics (parkings) : le cabinet Maron estime à 2.700 le nombre de points de recharges accessibles. Afin d’accélérer leur installation, qui est en quelque sorte une condition sine qua non à l’électrification de la flotte imposée par la Lez, un arrêté impose désormais des “ratios” de bornes par nombre de places. Le but de l’exécutif régional est d’arriver à 22.000 points de recharges accessibles au public d’ici 2035. À savoir donc, plus de huit fois plus qu’actuellement.