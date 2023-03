Contrôle d’identité à l’entrée du conseil communal de Schaerbeek : la majorité promet une solution pérenne avant le 29 mars

Pour mémoire, les séances publiques des conseils communaux étaient particulièrement agitées ces derniers mois. En cause : la fronde contre le plan de mobilité (maille Good Move). La tension fut telle que certains élus n’osaient plus prendre la parole.

”Retourne en Flandre !” à une élue néerlandophone

Du côté d’Ecolo-Groen, on assume la proposition, précisant néanmoins que “personne n’est attaché à une mesure particulière”, commente le Premier échevin Ecolo Vincent Vanhalewyn. Par contre, “nous exigeons que le conseil communal soit organisé afin que chacun puisse s’exprimer. Ceci implique un respect absolu du règlement d’ordre intérieur (ROI, NDLR). C’est à la bourgmestre d’apporter des solutions.”

Selon lui, entre 15 et 20 personnes ont décidé de “saboter” le conseil communal. “Je ne parle pas des opposants au plan de mobilité. Je parle d’un groupe de personnes bien particulier. Dans notre formation, trois conseillers communaux n’osent plus prendre la parole. Ils et elles ont eu peur physiquement. Nous avons également entendu des propos qui dépassent l’entendement. “Retourne en Flandre !” à une élue néerlandophone ; “On n’entend rien avec ton accent” à un élu d’origine africaine…”

”On n’entend rien avec ton accent” à un élu d’origine africaine

Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le président de Défi-Schaerbeek Ellias Ammi dans un communiqué, Cécile Jodogne n’est pas fermée à l’idée d’un contrôle d’identité à l’entrée de la séance publique du conseil communal, pour autant que la mesure garde un caractère exceptionnel. D’ailleurs, la bourgmestre ff de Schaerbeek avait déjà mis en place un tel contrôle lors du conseil communal du mois de novembre 2022. Cela s’était relativement bien passé.

Le président de Défi Schaerbeek a déclaré ce matin qu’un contrôle d’identité à l’entrée du conseil communal “contrevient à la liberté de circuler des personnes et au droit à l’anonymat qui garantit le droit à la vie privée même lorsque l’on se trouve dans les lieux publics. On ne peut pas se prétendre démocrates tout en souhaitant prendre des mesures semblables à des dictatures. L’hôtel communal appartient au peuple, qui est libre d’y aller et venir comme bon lui semble durant ses heures d’ouverture, et ce, tant qu’il en respecte les règles”. Il avait sans doute oublié que sa bourgmestre avait pris une telle mesure en novembre dernier…