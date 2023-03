”Le trafic de transit est devenu insupportable” : une commune de la périphérie bruxelloise passe en zone 30 et met en place un plan à la Good Move

Mesure sans doute la plus symbolique de ce plan : le passage en zone 30 généralisée. “C’est le sens de l’histoire. Beaucoup de villes franchissent le cap”, commente l’échevin de la Mobilité, Vincent Jonckheere. Deux artères régionales ne sont toutefois pas concernées par la mesure : la chaussée de Bruxelles, et la rue Robbrechts-Rassel.

”Avoir moins de voitures dans le centre”

Mais au-delà de la vitesse, la petite commue de 17.000 habitants veut s’attaquer à la densité du trafic. L’entité, située en bordure du Ring, est en effet souvent empruntée comme raccourcis et by-pass lorsque le Ring de Bruxelles ou l’A12 sont embouteillés.

”Le trafic de transit est devenu insupportable. Ça fait des années que ça dure. Les rues des quartiers ne sont pas faites pour accueillir ce trafic. Il faut que les automobilistes restent sur les voies conçues pour cela. Notre but est d’avoir moins de voitures dans le centre et les rues résidentielles”, commente Vincent Jonckheere.

Pour endiguer ce trafic de passage, plusieurs mesures seront prises, comme des mises à sens uniques, mais aussi des blocages à une dizaine d’endroits, à l’instar de la Région bruxelloise et ses blocs de béton (désormais baptisés “filtres” dans le jargon urbanistique de la capitale).

Une évaluation des mesures aura lieu d’ici un an. Au vu des vives contestations qu’ont suscitées des mesures similaires dans des communes proches, comme Jette et Vilvorde, doit-on s’attendre à une levée de boucliers à Wemmel ? “Non, je n’ai pas peur. Nous avons eu une phase de participation, et tout sera de toute façon évalué”, rétorque l’échevin compétent.

Le mandataire wemmelois rappelle d’ailleurs que la sortie 8 du Ring (avenue Houba de Strooper) est appelée à disparaître, selon les plans des autorités flamandes. Une disparition dans le but de réduire le nombre d’entrées et de sorties sur le tronçon nord du Ring, et qui se fera en parallèle avec l’agrandissement de l’échangeur 9 “Jette”. Un projet qui rencontre, depuis des années, de vives critiques de l’autre côté de la frontière régionale…