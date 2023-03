"Vert, tu passes ; rouge, tu te ramasses" : les trottinettes dans le collimateur de Bruxelles Mobilité

©Bruxelles Mobilité

“Ceci est évidemment à mettre en perspective avec l’explosion tant du nombre de trottinettes électriques en circulation (dont 23.000 en libre-service aujourd’hui à Bruxelles) que l’augmentation du nombre de déplacements effectués via ce mode. En juin 2022, Bruxelles a connu un pic avec plus de 1.500.000 locations d’une trottinette partagée. En 2021, ​ on tournait à quelque 100.000 ​ locations par mois.”

La campagne qui vient d'être lancée s’intitule “Passe ton permis trotti”. Sur les panneaux, on peut y lire : “vert, tu passes ; rouge, tu te ramasses”, “pas de drogue ni d’alcool en trotti”, “pas de trotti sur le trottoir”. Cette campagne vise notamment à rappeler les nouvelles règles en application depuis l’été dernier : interdiction de rouler à deux, sur les trottoirs et pour les moins de 16 ans.

Nouvelle campagne de Bruxelles Mobilité. ©Bruxelles Mobilité

Parmi les recommandations : “respecter les feux rouges, emprunter les infrastructures cyclables ou la chaussée et plus le trottoir, ne pas se faufiler dans la circulation, ne pas rouler en ayant consommé drogue et/ou alcool”. Notons que 8 % des trottinettistes impliqués dans des accidents sont contrôlés positifs à l’alcool, selon les données de Bruxelles Mobilité.

Des réductions avec les appli si le test est réussi

Un quiz a été créé via le site www.permistrotti.brussels, et sera affiché sur les sites des applications de trottinettes présentes à Bruxelles. Avec des codes de réduction à la clé.

Outre la sensibilisation, la répression : “Pendant la durée de la campagne, les zones de police seront particulièrement attentives aux infractions et prises de risque à trottinette”, avertit Bruxelles Mobilité. Pour rappel, rouler sur le trottoir est passible d’une amende de 68€ (1er degré). Verbalisation plus salée encore pour qui passe au feu rouge : 184€ (3e degré).

”Utilisées correctement, les trottinettes constituent une alternative ​ de déplacement très pratique en ville. Bien utiliser sa trottinette, cela veut dire : en toute sécurité, au bon endroit, en respectant les autres usagers de la route et le code de la route. Nous créons des drop-off zones partout à Bruxelles et lançons cette campagne pour améliorer la cohabitation entre trottinettistes et autres modes de déplacement”, a commenté la ministre Elke Van den Brandt (Groen).