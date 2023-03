Ce week-end, des milliers de scouts et guides investissent le bois de la Cambre à Bruxelles

Cette année, les scouts et chars folkloriques retourneront à l’ère jurassique, soit 24 millions d’années en arrière. Dinosaures, cavernes, astéroïdes feront donc partie de la fête. Louveteaux et lutins (8-12 ans) rouleront quant à eux pour les 5 heures du Bois de la Cambre, version baby des 24 heures.

Au total, plus de 100 000 kilomètres (2,5 fois le tour de la terre) seront parcourus. Il s’agit d’une course, avec classement à la clé : un pour les scouts, un pour les guides et un pour les vélos folkloriques.

Plans d'accès prévus ces samedi et dimanche dans le bois de la Cambre dans le cadre de la 37e édition des 24 heures vélos organisés par les scouts et guides belges. ©DR

Comme de coutume depuis quelques années, l’événement proscrit toute consommation d’alcool, de drogue et de boissons énergisantes.

L’événement perturbera fortement la circulation dans les environs du bois bruxellois. Concrètement, la circulation sur le tronçon avenue de Boitsfort – avenue du Brésil (boucle Sud) sera fermée dès 22 heures vendredi. Les chaussées de la Hulpe et de Waterloo risquent d’être encombrées le vendredi soir. Les organisateurs rappellent enfin que les promeneurs ne pourront pas traverser la piste pendant la course. Des passerelles et passages sécurisés seront aménagés pour l’occasion.

Ci-dessous, les plans d’accès voitures mis en place pour le samedi et le dimanche.

Plans d'accès prévus ces samedi et dimanche dans le bois de la Cambre dans le cadre de la 37e édition des 24 heures vélos organisés par les scouts et guides belges. ©DR