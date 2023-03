Des événements jusqu’à 150 personnes : un traiteur bruxellois s’engage à tout faire… à vélo

Très concrètement, “chaque vélo transporte la vaisselle réutilisable, les boissons, les aliments à préparer ou les mange debout. Mises bout à bout, sur place, les tablettes (à base de plastique recyclé et conçues à Anderlecht) des vélos-cargos forment un long buffet”, explique la société Belgobon.

Belgobon, le traiteur bruxellois qui remplace ses camionnettes pour des vélos-cargos. ©DR

”Les serviettes de table sont en tissu récupéré de nappes abîmées lors d’autres événements plus classiques. Les boissons sont à base de sirop maison pour éviter de transporter inutilement des litres d’eaux et de jus. Un minimum de vaisselle est rendu possible en privilégiant des supports comestibles : toasts, tartelettes, cakes, etc.”

Ce n’est pas tout. Belgobon privilégie forcément les fournisseurs locaux, bruxellois pour la plupart. Ainsi, les vélos viennent de chez Bilmo, les truites de chez BIGH, les champignons sont anderlechtois (Eclo), les micropousses viennent de chez Urbileaf, etc.. La société schaerbeekoise a fait calculer son empreinte écologique. Un événement avec quatre vélos-cargos émet 21 fois moins d’émissions de CO2 qu’un événement géré avec deux camionnettes.