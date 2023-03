Des étançons vont devoir être installés, annonce le quotidien économique. Un marché pour l'étançonnage en urgence des tunnels va être lancé. Cela coutera 14 millions d'euros.

"Le risque d'effondrement des toitures et de rupture des câbles de précontrainte est aigu . Il y a donc lieu de maîtriser ces risques dans les plus brefs délais afin de préserver la sécurité des usagers et usagères", commente Bruxelles Mobilité qui avait sonné l'alerte.

Malgré l'urgence, les travaux ne devraient commencer que mi-juin, annoncent nos confrères.