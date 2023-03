Voici à quoi ressemblera la nouvelle place de la Vaillance, à Anderlecht

Le bureau d'architectes Atelier Horizon a été désigné pour refaire la place de la Vaillance à Anderlecht. ©ATELIER HORIZON

Concrètement, le projet conçoit la place en trois “systèmes” : la place elle-même, une zone de parc et une place-parc qui fait la liaison entre les deux premières. Parmi les innovations qui ont séduit le jury : la réutilisation des pavés de porphyres déjà présents et la création de jardins de pluies pour gérer l’infiltration des eaux de pluie sur site.

”Le centre de la commune deviendra plus agréable et plus vert, tout en gardant sa fonction initiale de lieu de rencontre et en continuant d’accueillir les événements traditionnels comme le marché annuel. Le meilleur des deux mondes”, commente l’échevine des Travaux publics et de la Mobilité Susanne Müller-Hübsch (Groen).