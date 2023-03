Berchem candidate pour mettre en place un plan de mobilité à la Good Move : “place Schweitzer, c’est le chaos tous les matins”

Si l’échevin Ecolo utilise l’appellation Good Move, le bourgmestre Les Engagés veut recadrer : “il est hors de question de reproduire à Berchem les expériences Good Move des autres communes. On veut éviter des solutions radicales où on empêche de circuler.” Pour Christian Lamouline, des conditions ont été posées dès la candidature, comme la possibilité de se rétracter si les propositions du bureau d’études ne plaisent pas aux autorités locales.

Le périmètre défini pour le plan reprend l’ouest de la chaussée de Gand. Avec comme point noir central, la place Schweitzer. “Place Schweitzer, c’est le chaos tous les matins”, commente l’échevin Wauthier. La cause identifiée : le trafic de transit “qui percole du Ring”, mais également des autres axes. “Les automobilistes de passage veulent éviter l’avenue Charles Quint et la chaussée de Gand, et passent donc par ici”, constate le mandataire, qui assure que ce plan ne sera pas “une chasse aux voitures”.

Mais pour l’échevin, l’idée n’est pas juste d’“apaiser la maille”, mais de fluidifier les grands axes, dont la chaussée de Gand, et le point noir de la place Schweitzer.

Projet collatéral aux grandes conséquences sur les futurs choix : les infrastructures de transport public doivent être rénovées et aussi repensées en vue d’accueillir les trams 4000 sur la ligne 19. Les quais de la place Schweitzer doivent dès lors être adaptés. Un projet qui va fortement conditionner les choix à opérer.

Pas avant 2025

À Cureghem, à Schaerbeek, Jette, Good Move a rimé avec contestation, dégradation et abandon. Et à Berchem ? Le bourgmestre se dit rassurant, et cite les récents changements de circulation du quartier entre l’avenue Charles Quint et chaussée de Gand. “Les retours sont positifs.” Christian Lamouline explique d’ailleurs que les travaux n’auront pas lieu avant 2025, après une analyse d’au moins deux ans et une phase de concertation promise.

Avant cette lointaine échéance, une réunion est planifiée la semaine prochaine en vue de déjà fluidifier la situation place Schweitzer. Selon l’échevin Ecolo des mesures rapides peuvent être prises, comme des marquages au sol, et l’adaptation des feux.