On retrouve un radar boulevard Brand Whitlock, à la frontière des communes de Schaerbeek et Woluwe-Saint-Lambert, au niveau du square Vergote. Verbalisations également avenue Franklin Roosevelt, sur le territoire de Bruxelles-Ville, non loin de la gare de Boondael.

Plus au nord, à Jette, ça flashe rue Léon Théodor. Idem à Schaerbeek, avenue Eugène Demolder.

Au sud, à Anderlecht, un Lidar verbalise avenue de Scheut ceux qui ne respectent pas la zone 30. À Uccle, amendes également chaussée de Saint-Job. Enfin, un radar est situé sur le viaduc Herrmann-Debroux. Conseil : respectez, en toutes circonstances, les limitations de vitesse.