Distribution des Restos du Cœur empêchée sur un parking de la Basilique : Alain Maron dénonce une “instrumentalisation un peu piégeuse”

Dans nos colonnes de ce mercredi, nous évoquions le différend qui oppose, d’une part, Bruxelles Environnement, et d’autre part, les gestionnaires de la Basilique et les communes de Koekelberg et Ganshoren. Un événement vient réactiver le conflit de longue date à propos des parkings du site. Récemment, la Basilique et les communes avaient accordé aux Restos du Cœur l’autorisation d’effectuer des distributions alimentaires sur le parking latéral côté ganshorenois. Mais cet espace, légalement considéré comme un espace vert, ne peut être utilisé pour le stationnement de véhicules, rétorque Bruxelles Environnement, qui demande que la distribution soit organisée de l’autre côté de la Basilique. Une solution jugée non réalisable par l’église, qui pointe la tenue fréquente de funérailles via cet accès et une nécessité de séparer les flux pour des raisons d’intimité. Résultat : un dossier au point mort, et aucune distribution en vue.