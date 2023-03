La scan-car débarque à Watermael-Boitsfort : la commune délègue la gestion de son stationnement à parking.brussels

Selon l’échevine de la Mobilité, Marie-Noëlle Stassart (Ecolo), cette décision est motivée par la volonté communale d’améliorer le contrôle des zones bleues et la lourdeur administrative que représente la gestion des dérogations. “Cela devenait complexe pour la commune.”

L’adhésion à parking.brussels débutera officiellement le 3 avril. La communede 25.000 habitants compte pour rappel onze zones bleues, qui ne changent pas avec ce partenariat : pas d’horodateurs, mais un disque bleu obligatoire avec une durée maximale de 2h. Avec l’adhésion à parking.brussels, fini à Watermael-Boitsfort le système “à l’ancienne”, à savoir l’amende papier déposée sur le pare-brise. C’est par la poste que les redevances seront envoyées. Fini aussi la carte riverain à apposer derrière le pare-brise. Tout sera dès lors digitalisé.

Augmentation du prix des cartes de riverains et des amendes

Autre grande nouveauté : la scan-car va faire son apparition dans la commune du sud bruxellois. Par ce biais, les contrôles seront d’ailleurs intensifiés, confirme l’échevine écologiste.

Les demandes de carte de riverains et les réclamations devront se faire via l’agence publique. Soit numériquement, soit via des permanences physiques, qui auront lieu dans les bureaux de l’administration (le mardi de 8h30 à midi, et le jeudi de 16 à 19h).

Comme les autres communes de la capitale, Watermael-Boitsfort va également augmenter, le 30 avril prochain, ses différents tarifs à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau cadre régional. L’amende passe de 25 à 35€. La première carte de riverains, à 12,10€, passe à 15€. La seconde augmente de 60,15€ à 120€.