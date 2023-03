Good Move Ixelles retardé par les travaux dans les tunnels avenue Louise : voici les mesures postposées, et celles en application ce 2 mai (INFOGRAPHIE)

En octobre dernier, des premiers changements de circulation ont eu lieu. Ont été mis à sens unique un tronçon de la rue Maes, l’espace entre les deux ponts de la rue Gray et un morceau de la rue de l’Ermitage. De même, une zone de rencontre en cul-de-sac a été aménagée avenue du Général de Gaulle, le long de l’étang sud.

Les mesures fortes du plan étaient prévus pour ce printemps, comme la piétonnisation partielle de l’espace entre les arrêts de tram et l’étang nord. Mais c’était sans compter les travaux conséquents dans les tunnels de l’avenue Louise. On évoquait récemment les chantiers de sécurisation des tunnels Bailli et Vleurgat : la circulation sera réduite à une bande au lieu de deux, pour une durée indéterminée. “Cette modification est majeure. On doit s’adapter”, commente le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo).

Trois mesures dès mai

La commune de l’Aulne a alors remis le plan de circulation sur la table à dessin, et a dû gommer quelques changements afin de ne pas ajouter du trafic dans la zone qui connaîtra déjà les chantiers des tunnels et de la chaussée de Boondael.

La semi-piétonisation (voitures interdites, transports en commun autorisés) de la partie de la place Flagey entre la chaussée de Vleurgat et l’avenue des Éperons d’Or ne sera donc pas pour ce printemps. La mise à sens unique de la dernière partie de la rue Lesbroussart n’aura également pas lieu. Restent reportées sine die la piétonnisation de la fin de la rue du Bailli et la mise à sens unique de la chaussée de Boondael, actuellement en travaux.

Trois mises à sens unique sont maintenues comme annoncées et entreront en vigueur ce 2 mai. “Vu les urgences de circulation et de sécurité routière présentes depuis de très nombreuses années, ne rien faire n’est pas une option”, commente l’échevin Yves Rouyet (Ecolo). Ainsi seront mis à sens unique un tronçon de la chaussée de Vleurgat (jusqu’à la rue Lannoy) et la rue Vilain XIIII à partir de l’avenue Louise jusqu’à la rue du Lac. La rue entre les étangs sera bel et bien mise à sens unique vers Etterbeek. L’échevin écologiste informe également qu’il y aura une “fermeture complète du trafic entre les étangs le dimanche”.

“Enclavés au sein de leur propre commune”

Ce rétropédalage fait réagir l’association des Chercheurs d’Air, qui espère que report ne rimera pas avec annulation : “Ce qui est fait est un bon premier pas. Mais on est déçu, car le plan est moins ambitieux que le scénario annoncé”.

Autre son de cloche chez le conseiller d’opposition Geoffroy Kensier (Les Engagés), pour qui les conséquents travaux dans les tunnels de l’avenue Louise imposent une mise sur pause. “On aimerait d’abord une évaluation de la phase 1.” Le mandataire dénonce notamment la mise à sens unique du passage entre les étangs : “Avec cette mesure, les habitants du quartier sont véritablement enclavés au sein de leur propre commune.”