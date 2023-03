Une nouvelle enquête publique sera nécessaire pour le projet de métro 3 entre la Gare du Nord et Evere en passant par Schaerbeek

Alors que le chantier du tronçon sud du métro 3 fait face à d’importants problèmes techniques et à des surcoûts considérables, la partie nord va devoir repasser par la case de l’enquête publique, apprend-on via nos confrères de Bruzz. Pour rappel, le projet de métro Forest-Evere a été scindé en deux parties. La première, appelée “sud”, entre Albert et la Gare du Nord est actuellement en chantier, et bute contre des problèmes d’étanchéité au niveau du sous-sol du Palais du Midi. Bien moins avancée, la deuxième partie, appelée “nord”, entre la Gare du Nord et Bordet via Schaerbeek et Evere, est en attente de permis après une enquête publique effectuée au printemps de l’année dernière.