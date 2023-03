Gros chantier rue Léopold 1er à Laeken dès ce lundi jusqu’à l’automne : le détail des perturbations

Après une première phase de travaux d’impétrants, un chantier conséquent est sur le point de débuter à Laeken. La rue Léopold 1er sera, dès ce lundi 3 avril, en travaux pendant 130 jours ouvrables entre la place Bockstael et la rue Delva. “On espère terminer cette partie à l’automne prochain”, nous informe la Stib. Le but de cette intervention pilotée par la Stib : rénover la fondation de la chaussée, reconstruire les trottoirs, ajouter une bande de stationnement côté pair (+- 20 places). Les arrêts Delva seront adaptés aux PMR.