Un groupe d’activiste dégonfle les pneus de 194 SUV à Bruxelles et à Gand

Par cette action, le collectif d’activiste espère attirer l’attention sur la menace sanitaire et environnementale de ce type de véhicule. “Nous souhaitons interroger les propriétaires de SUVs sur leur rapport à la mobilité. Alors que le 6e rapport du GIEC indique que chaque demi-degré compte, il est criminel d’utiliser des véhicules si gros, énergivores, polluants et dangereux alors que de nombreuses solutions alternatives existent”, assure l’un des membres du collectif dans un communiqué.

STOP SUV : Tyre Extinguishers dégonfle 194 Pneus de SUVs à Bruxelles & Gand ©D.R.

Les “Tyre Extinguishers” demandent aux pouvoirs publics d’empêcher leur circulation dans les villes et de réguler leur commercialisation en interdisant la publicité pour ce type de véhicule et en taxant les véhicules en fonction de leur poids.

Plusieurs modèles ont été ciblés cette nuit, dont la BMW X1, la Peugeot 3008 ou la Mercedes Benz GLE… Des véhicules dont la cote de popularité ne cesse d’augmenter en Belgique, les parts de marché des SUV ayant bondi de 25,9 % à 41,9 % entre 2016 et 2020. “Ce type de véhicule rejette 20 % de CO2 en plus qu’une voiture standard et pèse en moyenne 200 kg de plus”, rappellent-ils dans le communiqué.

Menace pour la santé

Outre la menace environnementale, les activistes estiment que les SUV constituent une “grave menace” pour la santé des citoyens. “À cause de leur poids et de leur taille imposante, ces véhicules ont une inertie plus grande. Leurs conducteurs ont ainsi 10 % plus de chances d’avoir un accident. En cas de collision avec un piéton, le piéton a deux fois plus de chances d’être tué”, assurent-ils.

Les véhicules électriques et hybrides sont, eux aussi, visés par l’action. “À cause du poids supplémentaire de leur batterie embarquée, ils sont équipés de pneus plus larges qui rejettent une quantité importante de particules fines et mettent ainsi en danger la santé des riverains”, explique le collectif, pointant également les ressources nécessaires à la construction de ces véhicules.

Une action similaire avait déjà eu lieu au début du mois, à Ixelles. Au total, le mouvement assure compter plus d’une centaine de groupes actifs dans le monde entier.