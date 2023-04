Après Paris, Bruxelles va-t-elle aussi interdire les trottinettes partagées? “Si la situation ne s’améliore pas, il y aura des mesures plus strictes”

Mais si elles sont très courtisées par les jeunes adultes, les trottinettes sont moins en odeur de sainteté chez les autres usagers de la route – et surtout des piétons – en raison des nombreuses infractions que ses utilisateurs commettent et des risques qu’ils font encourir aux autres usagers : circulation sur les trottoirs, stationnement illicite, brûlages de feux rouges,…

Rien qu’en 2022, quatre utilisateurs de trottinettes électriques sont décédés dans un accident de la circulation. Et 1.715 accidents avec blessés ont été recensés. Soit une hausse de 63 % par rapport à 2021.

Résultat : de plus en plus de villes ont décidé d’interdire ces engins de transport. C’est le cas à New York, Londres, Madrid, Barcelone ou encore Rome. Et bientôt à Paris. Dimanche : les électeurs parisiens étaient invités à se prononcer en faveur ou défaveur des trottinettes électriques partagées, à l’occasion d’une grande consultation populaire. Avec un verdict implacable : les 103.000 électeurs qui ont voté – ils ne représentent toutefois que 7,46 % de la population – se sont montrés largement défavorables (89,03 %) au maintien de ce système de mobilité. “Le 1er septembre prochain, il n’y aura plus de trottinettes en libre-service à Paris”, a commenté Anne Hidalgo, analysant les résultats dans la soirée.

Un vote qui pourrait faire tache d’huile en Belgique. Selon un sondage réalisé sur notre site, qui n’a certes pas la prétention de se vouloir scientifique mais qui n’est pour autant pas moins représentatif que le vote de Paris, près de neuf personnes sur dix estiment qu’il faut interdire les trottinettes partagées, estimant qu’elles “encombrent les trottoirs et sont dangereuses pour les piétons”.

Pas plus tard que lundi, l’échevin louvaniste de la Mobilité, David Dessers (Groen), annonçait que le choix de la ville de Leuven de ne pas autoriser les opérateurs à investir la ville serait “définitif.”

À Bruxelles où la situation est sans doute la plus problématique, on commence à sérieusement douter de la plus-value d’un tel moyen de transport. “Dans notre région où les trottoirs sont souvent trop étroits et déjà saturés de signalisation et autres, et où les personnes âgées ou mal voyantes choisissent leur itinéraire en fonction de la liberté de passage sur le trottoir, nous devons sanctuariser le trottoir et ainsi protéger les piétons et particulièrement les plus fragiles d’entre eux, les PMR”, commente la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).

Le Parlement bruxellois a récemment pris une ordonnance dont les arrêtés d’exécution, qui passent prochainement en seconde lecture, devront être publiés prochainement. Pour une application avant l’été. Selon cette ordonnance, la vitesse sera limitée dans les zones piétonnes, les sanctions seront renforcées, des zones de stationnement créées et des zones d’interdiction de stationnement également mises sur pied. Dans ces dernières, l’usager ne pourra mettre fin à sa location et devra donc quitter la zone pour libérer son engin. Et un nombre maximal de trottinettes sera établi. “Le Parlement a pris une ordonnance et nous allons donc lui donner une chance, indique Elke Van den Brandt. Cela permettra d’harmoniser la politique de stationnement, de permettre des sanctions pour les trottinettes mal garées et de diminuer le nombre de trottinette dans la région. Par ailleurs, le nouveau système favorisera les opérateurs les plus vertueux (ceux-là pourront garder une licence importante) et donc, ils deviendront acteurs positifs du respect des règles. Nous sommes aussi en train d’installer avec les communes des drop off un peu partout sur les voiries régionales et en collaboration avec les communes sur les voiries communales. Nous devrions en avoir près de 1000 avant l’été. Partout il y aura suffisamment de drop off zone, le stationnement sera verrouillé ailleurs dans l’application de manière automatique.”

Mais précise la ministre, si la situation à Bruxelles ne s’améliore pas, “en termes de sécurité routière et en termes de respect des autres usagers, d’autres mesures plus strictes seront envisagées dans un an. Pour cela, nous regardons avec attention ce qui se passe dans d’autres villes.”