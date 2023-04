Le projet pilote de taxi à hydrogène mené à Bruxelles est un succès

Virya Energy, fondée par Colruyt en 2019, et Taxis Verts à Bruxelles tirent lundi un premier bilan positif, six mois après le lancement du premier taxi fonctionnant à l’hydrogène dans la capitale. “Les résultats intermédiaires du projet indiquent que l’hydrogène vert est déjà aujourd’hui une solution viable pour décarboner la mobilité intensive”, s’est enthousiasmé Stephan Windels, directeur de la branche hydrogène chez Virya Energy. Depuis son lancement le 16 septembre 2022, le taxi à hydrogène a effectué plus de 1.200 courses, parcourant plus de 32.000 km. La voiture a fait le plein 113 fois, pour un total de 411,46 kg d’hydrogène. Son autonomie moyenne affiche plus de 400 km, soit l’équivalent de celle d’un véhicule diesel à moitié chargé ou encore d’un véhicule électrique chargé complètement.