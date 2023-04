Stib : pas de métro entre Merode et Herrmann-Debroux du 8 au 10 avril

Aucun métro ne circulera entre Merode et Herrmann-Debroux – sur la ligne 5 du samedi 8 au lundi 10 avril. Les métros de la ligne 5 (Erasme – Herrmann-Debroux) ne desserviront pas la branche Thieffry – Herrmann-Debroux et seront déviés vers Stockel (ligne 1 Stockel – Gare de l’Ouest) à partir de Merode. La Stib mettra des navettes de bus en service durant l’arrêt du métro. Elles assureront le transport des voyageurs entre la station Merode et le terminus Herrmann-Debroux.