À contre-courant, Etterbeek baisse le prix de sa carte de riverain, malgré les vives réticences d’Écolo

Comme d’autres localités avant elle, Etterbeek a revu ses tarifs à la hausse. Le prix en zone rouge passe par exemple de 1,50€ à 2€. “On n’était pas d’accord et donc, on applique le tarif le plus bas”, explique le bourgmestre Vincent De Wolf (MR). Mais en contrepartie, la commune va baisser le prix de la première carte de riverain, de 25€ à 15€, le prix minimum imposé par la Région. “C’est dans la logique. Si on prend les minimas partout, on le fait aussi pour la carte riverain.”

La mesure est toutefois loin d’être passée comme une lettre à la poste au sein de la coalition MR-Écolo-PS. Formellement opposés à la diminution, les verts ont fait valoir leur désapprobation. “25€ pour garer sa voiture pendant un an, on trouve que le prix n’est pas excessif. Ce ne sont d’ailleurs pas les mêmes personnes qui paient la carte de riverain et le prix à l’horodateur”, commente l’échevine de la Mobilité Caroline Joway (Écolo), qui pointe le manque à gagner pour les finances communales. Une perte estimée à 100 000€. “C’est toujours bon à prendre. Avec ça, on peut faire plein de choses, comme l’entretien des voiries et pistes cyclables.” À cet argument, le mayeur réplique que la politique de stationnement n’a pas pour objectif de renflouer les caisses et que la hausse des prix horodateurs devrait rapporter 400 000€.

”On a le droit, dans une majorité, d’avoir des opinions différentes.”

Faute d’accord au sein du collège, le point a été porté sans consensus devant le conseil communal. Lors de la dernière séance, libéraux et socialistes y ont trouvé un soutien, depuis les bancs de l’opposition, des Engagés et de Défi. Isolant dès lors les écologistes, qui ont vu leur amendement rejeté.

Un épisode qui met à mal la cohabitation des verts avec les bleus et rouges en terres etterbeekoises ? Chez Écolo, on ne voit pas de crise, mais on reconnaît différentes conceptions de la mobilité au sein du collège échevinal. Idem du côté du MR. “On fait de la politique. On a le droit, dans une majorité, d’avoir des opinions différentes. Pour nous, il était logique de prendre le minimum. D’ailleurs, je ne suis pas schizophrène. J’ai voté contre l’ordonnance à la Région : je ne vais pas applaudir au niveau local”, justifie le bourgmestre libéral.