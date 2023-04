Nouvel épisode dans l’interminable saga du RER : Linkebeek remet un avis négatif

Quelques éléments de contexte s’imposent dans ce tentaculaire dossier du RER. Ce “Grup”, dont il est question à Linkebeek, constitue une véritable pierre angulaire du projet. En effet, une demande de permis ne peut se faire sans une modification de ce plan. Un permis avait, dans le passé, déjà été octroyé, pour faire passer le chemin de fer à quatre bandes. Mais à la suite de recours, le permis a finalement été cassé en 2010, replongeant le RER dans d’inexorables et interminables procédures dont il peine à voir la fin.

Étape obligatoire pour faire passer ce nouveau Grup : l’enquête publique. Dans ce cadre, la commune de Linkebeek a réitéré, dans un vaste commentaire d’une quinzaine de pages, ses réticences face au projet. La commune réclame notamment une nouvelle étude indépendante pour “démontrer la nécessité d’un passage à quatre voies”, résume Cédric Letier, échevin en charge du suivi du dossier, car “les études qui justifient ce dossier ont été faites voilà plusieurs années”. L’entité pointe des potentielles solutions alternatives via les nouveaux systèmes d’aiguillage.

Sont également demandés une meilleure intégration dans le paysage du projet, un meilleur aménagement des gares et des réponses quant à certains points de l’étude d’impact environnemental.

”La commune confirme – et ce n’est une surprise pour personne – son hostilité”

L’avis est donc négatif… mais tout dépendra de ce que la Flandre en fera. Pour Infrabel, il n’y a pas péril en la demeure face à ces réticences linkebeekoises.

“La commune confirme – et ce n’est une surprise pour personne – son hostilité à la mise à quatre voies de cet axe essentiel qu’est la ligne Bruxelles-Nivelles. Il va de soi que c’est son droit. Mais il est important de préciser qu’il ne s’agit donc que d’un simple avis qui n’a rien de contraignant pour Infrabel”, indique le porte-parole de l’institution ferroviaire, qui dit rester “confiante” quant à la concrétisation du projet RER.

En cas d’octroi de Grup, et ensuite de permis, un recours est-il attendu du côté de Linkebeek ? “On verra”, répond l’échevin, sans certitudes à ce stade.

Une ligne à quatre voies attendue pour “au plus tôt fin 2033”

Pour mémoire, le projet RER consiste en l’augmentation de la desserte des lignes reliant le Brabant à Bruxelles. Une ambition qui nécessite un double système de voies pour que les trains rapides puissent dépasser les voitures plus lentes. Les travaux des lignes “flamandes”, vers Denderleeuw, Hal et Louvain, sont terminés. C’est au niveau des deux lignes vers la Jeune Province, vers Nivelles et Ottignies, que le retard s’accumule. Ce blocage à Linkebeek conditionne en effet le futur de l’ensemble de cette ligne L124, entre Bruxelles et Nivelles en passant par Waterloo et Braine-l’Alleud.

Situation du RER ©IPM Graphics

Aux dernières nouvelles, ce tronçon entre Rhode et Uccle devrait être achevé “au plus tôt fin 2033”. Et ce n’est pas l’unique intervention à l’agenda. Loin de là. Sur cette même ligne, les conséquents chantier de mise à quatre voies entre Braine-l’Alleud et Nivelles courent jusqu’en 2029, et ceux entre De Hoek (Rhode-Saint-Genèse) et Braine-l’Alleud fin 2025.

Si le retard est moins conséquent, il faudra également s’armer de patience pour la ligne vers la cité universitaire : fin des travaux prévus en juin 2025 pour le tronçon entre Watermael et Hoeilaart et fin 2026 entre Hoeilaart et Ottignies.

Rappelons que le trafic sur ces deux lignes brabançonnes wallonnes sera fortement perturbé ces deux premières semaines d’avril en raison, justement, de ces travaux ferroviaires. Du 1er au 9 avril, la circulation des trains sera interrompue entre Bruxelles-Midi et Nivelles, et du 8 et 16 avril entre Bruxelles Midi et Ottignies. Des interruptions qui tombent en pleine période scolaire francophone.