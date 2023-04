Risque d’effondrement de voirie à Berchem : la circulation modifiée rue de Grand-Bigard

L’alerte a été lancée à Berchem-Sainte-Agathe. Ce mardi, un risque d’effondrement a été constaté rue des Soldats, entre la rue de Grand-Bigard et l’avenue Comhaire. “Vivaqua doit intervenir en urgence et la circulation est rendue impossible entre la rue de Grand-Bigard et l’avenue René Comhaire”, informe la commune du nord-ouest. Des déviations ont été instaurées.