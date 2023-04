Les nouveaux plans de réaménagement de l’avenue de Tervueren irritent le Gracq : “le point de départ du projet est la voiture”

Fini l’idée d’une piste bidirectionnelle et d’un rond-point Montgomery à deux bandes. Il est désormais question, comme les communes avaient réclamé, de deux pistes unidirectionnelles, séparées du trafic. Le rond-point resterait à trois bandes, et aucun emplacement de stationnement ne devrait être supprimé. Un changement de plan qu’applaudissent les communes. “Les doléances et balises des communes sont prises en compte”, nous disait Benoît Cerexhe (Les Engagés). “La beauté de l’avenue va être restaurée”, se réjouissait Vincent De Wolf (MR).

Mais ces nouveaux plans, que la Région refuse de déjà dévoiler, ne font pas que des heureux. Pour le Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens), le “chantage” réalisé par les communes a porté ses fruits, et l’association ne cache pas son opposition aux grandes lignes du projet : “La Région a cédé aux communes. Le vélo a été mis au second plan. Le point de départ du projet est la voiture. Ce projet s’assied totalement sur le principe ‘Stop’ (priorité accordée aux piétons, puis cyclistes, et ensuite aux automobilistes)”, déclare Florine Cuignet, pour qui “le cycliste n’a actuellement pas sa place sur cette avenue, or on est sur une cyclostrade entre Tervuren et le centre de Bruxelles.”

Selon le Gracq, une piste bidirectionnelle s’avère toujours la meilleure solution, car ce type d’aménagement serait plus cohérent avec les pistes en amont et en aval, et permettrait d’éviter de traverser l’artère pour ne réaliser que quelques centaines de mètres. Quant aux problèmes de sécurité pointés par les pouvoirs locaux avec ce type de piste ? “On est au courant des questions de sécurité, mais elles n’en sont pas insurmontables. On a des bidirectionnelles sur la Petite Ceinture, et cela ne pose pas de problème. Ici aussi, cela se justifie.”