Nouveau marché public pour des bornes de recharge à Bruxelles : voici le prix facturé aux véhicules électriques

Après TotalEnergies en 2021 et EnergyDrive en 2022 (250 bornes), c’est à nouveau EnergyDrive qui a remporté ce troisième marché. Il s’agit cette fois d’installer 700 bornes en région bruxelloise, soit 1 400 points de rechargement.

TotalEnergies avait remporté la mise avec un prix de 64 centimes par KWh en 2021, contre 24 centimes par KWh pour EnergyDrive en 2022. Cette fois, EnergyDrive a proposé un tarif en hausse, à 46 centimes par KWh.

En considérant une consommation de 15 KWh par 100 kilomètres, on arrive à un coût de 7 euros pour parcourir cette distance. Notons que les tarifs offerts sont valables un an et qu’ils évoluent en fonction des prix de gros de l’électricité.

Selon Inne Mertens, la directrice de Sibelga, chaque Bruxellois aura une borne dans un rayon de 150 mètres, contre 250 mètres auparavant.