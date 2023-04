Accident entre le tram 81 et une ambulance rue Wayez : pour certains, “il faut remettre les feux de signalisation”, pas nécessaire selon la commune

Les récents chantiers de réaménagement de la rue commerçante ont engendré quelques changements en termes de mobilité, notamment en termes de signalisation. Plus aucun feu tricolore n’est présent sur la rue Wayez. “Durant les travaux, on a retiré ce qui fonctionnait bien. Il faut remettre le feu qui était présent ici au croisement sinon d’autres accidents vont suivre”.

Une enquête police/mobilité

La commune assure que la signalisation aux abords du carrefour est en règle même si, pour le moment, elle reste temporaire. Les travaux sont toujours en cours et la signalisation définitive n’est pas encore installée. Les panneaux donnent la priorité au tram. Pour les voitures, le carrefour est simplement régi par une priorité à droite. “Des accidents de la sorte sont difficilement évitables. Il y a un conflit de priorité entre l’ambulance qui agit en urgence et le tram. Techniquement, le tram est prioritaire car beaucoup moins réactif dans son freinage.” L’inertie lui demande en effet beaucoup plus de distance pour s’arrêter.

La suppression du feu de signalisation correspond à la suppression d’un sens de circulation. Il n’est plus possible de descendre la portion de la rue Wayez entre place de la Vaillance et rue de Douvres, vers le canal. “Le feu n’était donc plus nécessaire. Les récents aménagements de la rue ne sont en rien responsables de l’accident avec l’ambulance. Nous allons tout de même porter notre attention sur ce carrefour pour les prochaines semaines. Suite à l’accident, un rapport conjoint des services de police et de mobilité a été commandé. Il doit être finalisé début de semaine prochaine. Si des aménagements peuvent améliorer la sécurité ils seront faits.”

©D.R.

De son côté, la Stib assure que dans le rapport rempli par le conducteur, ce dernier assure n’avoir dans un premier temps ni vu ni entendu l’ambulance. Lorsque ça a été finalement le cas, il était déjà trop tard pour s’arrêter malgré une tentative de freinage. “Évidemment si un conducteur voit un véhicule d’urgence au loin et qu’il a le temps de s’arrêter, il le fait. Il faut aussi noter que le tram ne roule pas plus vite qu’avant. On a souvent ce genre de retours des riverains lorsqu’un tram n’est pas passé pendant plusieurs mois. Il faut que tout le monde se réhabitue.” La Stib confirme que deux autres accidents “touche touche” ont été enregistrés entre le tram et une voiture depuis le retour de tram. Mais rien d’alarmant. “Évidemment si on reçoit des plaintes on ira voir sur place voir ce que l’on peut faire.”

Trois bollards pour trois victimes potentielles

Ce vendredi matin, un Anderlechtois, opposé au récent aménagement, a récupéré les trois bollards qui ont été arrachés par le choc pour les déposer devant la maison communale. Inquiète de la proximité de l’accident avec l’école néerlandophone. Il souhaitait symboliser les victimes qu’aurait pu faire cet accident. La Stib tient à rappeler que les chauffeurs sont formés pour adapter leur vitesse aux abords des rues commerçantes et des écoles.

©D.R.

Du côté des pompiers, on signale que l’ambulance ne transportait pas de patient. Les deux agents sont légèrement blessés et subissent une incapacité de travail pour deux gardes. Le porte-parole des pompiers le reconnaît, “il ne suffit pas d’un gros choc pour renverser une ambulance, ces véhicules sont assez hauts.” L’intervention pour laquelle les secouristes étaient en route a pu être reprise par une autre ambulance. Les quelques minutes de retard n’ont pas impacté le patient dont le pronostic vital n’a pas été engagé.