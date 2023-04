Mise à double sens de l’avenue Van Praet : une troisième bande finalement prévue et un rond-point au carrefour avec la chaussée de Vilvorde

Actuellement, l’avenue Van Praet, longeant le Parc de Laeken, est à sens unique, en direction du canal et du pont Van Praet. Inversement, sa voie parallèle, l’avenue des Croix du Feu est à sens unique vers la Flandre. Mais la Région entend renvoyer la circulation de l’avenue des Croix de Feu sur l’avenue Van Praet. Ce qui permettrait de faire de l’avenue des Croix du Feu un “chemin de promenade” avec une circulation uniquement locale.

Deux bandes vers la Flandre, une vers le canal

Le projet initial prévoyait une avenue Van Praet à deux bandes. La commission de concertation a cependant mis son veto et demandé le maintien d’une troisième bande de circulation, notamment pour les poids lourds et dans la crainte d’un report de trafic vers Laeken et Neder-Over-Heembeek. Une condition finalement respectée par Bruxelles Mobilité.

La nouvelle mouture du projet, actuellement à l’enquête publique, prévoit en effet trois voies, ce qui implique notamment des élargissements de voirie à hauteur du Pavillon chinois. “L’avenue Van Praet est maintenue en l’état, avec trois larges bandes de circulation réorganisées afin d’accueillir la mise à double sens de la voirie. Deux bandes de circulation sont affectées à la circulation dans la montée de l’avenue Van Praet, dans le sens sortie ville ; une bande est réservée à la circulation en entrée ville”, peut-on lire dans la demande.

Autre grand changement dans le cadre de la modification des plans : un rond-point sera créé au carrefour avenue Van Praet- chaussée de Vilvorde. Un aménagement à la demande des “opérateurs économiques présents dans la zone d’activités et d’industries du canal” et qui devrait permettre aux camions de rejoindre directement la chaussée de Vilvorde. “En termes de mobilité, nous avons constaté par simulation, que ce nouveau giratoire apportait plus de fluidité pour les véhicules et soulagera également le rond-point Docks où actuellement les camions et autres véhicules sont obligés de se rendre pour effectuer un demi-tour pour rejoindre la chaussée de Vilvorde”, souligne le cabinet d’Elke Van den Brandt (Groen).

Le tronçon nord toujours dans les limbes

Parmi les autres modifications, citons l’installation d’une plaine de jeux et d’une “patinoire ‘débutants’” sur le site de l’ancien terminus Heembeek. La piste du “RER vélo” tombe quant à elle à l’eau en raison du maintien des trois bandes : il n’y aura dès lors pas de dédoublement de la piste avenue Van Praet, prévu initialement. La création d’une passerelle cyclopiétonne au rond-point Gros Tilleul (De Wand) reste au programme. Au total, 22 places de stationnement seront supprimées.

Tous ces travaux s’inscrivent dans le cadre du réaménagement de l’A12 en “A-douce” comme l’appelle Elke Van den Brandt. Un projet encore loin d’être bouclé… Le projet sur la table s’étend en effet du canal à De Wand. Pour la partie entre De Wand et la frontière flamande, toujours pas de permis déposé, et pas de vision finalisée.

La scission du projet en deux tronçons avait permis de déjà d’avancer sur la partie consensuelle, en laissant de côté les pommes de discorde et inconnues de la zone du Heysel et du parking de dissuasion. On se souviendra de la fracassante sortie du secrétaire d’État Pascal Smet (Vooruit), opposé au projet initialement annoncé par Elke Van den Brandt pour l’ensemble de l’axe. “C’est couillonner les Flamands”, avait déclaré l’ancien ministre socialiste de la Mobilité.

Une demi-année après la demande de permis pour le tronçon sud, le tronçon nord ne semble pas avoir grandement avancé. ” La deuxième partie (De Wand-frontière régionale) est fortement liée à l’avenir du plateau du Heysel. Néanmoins, Bruxelles Mobilité est proactive et travaille actuellement sur un nouveau cahier des charges pour relancer une étude d’incidences”, avance le cabinet Van den Brandt.