Pont du Ring à détruire, profonds réaménagements… : la chaussée de Ninove s’apprête à connaître de nombreux chantiers ces prochaines années

Pour le tronçon entre le Ring et le boulevard Mettewie, on apprend ce mardi que “Bruxelles Mobilité a planifié un chantier de rénovation de façade à façade” et que le permis devrait être déposé “dans les semaines à venir”, a indiqué ce mardi, au Parlement bruxellois, la ministre Elke Van den Brandt interpellée par Marc Loewenstein (Défi) et Françoise Schepmans (MR). Le début des travaux est espéré pour décembre 2024, pour une fin en 2026.

Au programme : trottoirs réaménagés, piste cyclable surélevée, sécurisation des carrefours et deux nouveaux passages pour piétons avec feux. La voie automobile garderait deux bandes pour chaque sens de circulation, avec des arbres entre les deux sens. La bande latérale, présente sur une partie du tronçon, devrait quant à elle disparaître “pour avoir un réaménagement cohérent sur l’ensemble du tronçon”, indique la ministre.

Fini les traditionnelles bretelles d’accès au Ring

Mais la Région bruxelloise n’est pas seule aux commandes. Entre le Ring et le boulevard Mettewie se trouve en effet la frontière régionale, et ce sont dès lors les autorités flamandes qui sont aux manettes des initiatives liées à cette partie Ring. À ce sujet, les dossiers sont bien avancés. La Werkvennootschap (agence publique flamande) entend réaménager dès 2024 la sortie du Ring donnant sur la chaussée de Ninove. Il est prévu de supprimer les classiques bretelles d’accès au profit d’un carrefour régi par des feux de signalisation. De même, l’accès au Ring via la rue Kattebroek, jugé trop proche des autres sorties, est voué à disparaître.

Projet de la Werkvennootschap pour la sortie du Ring donnant sur la chaussée de Ninove. ©Werkvennootschap

Pour réaménager le carrefour, le pont de la chaussée de Ninove devra être détruit, et l’agence publique flamande ne le cache pas : “La démolition du pont existant et la construction du nouveau entraîneront de nombreuses nuisances.”

”Rien en termes d’infrastructure pour les bus”

Au Parlement, Elke Van den Brandt n’a pas caché ses désaccords quant à ces projets de l’exécutif Jambon pour la chaussée de Ninove. “Le projet se focalise principalement sur la fluidité du trafic automobile, mais ne prévoit rien en termes d’infrastructure pour les bus”, déplore la mandataire. “Des bandes-bus côté Région Flamande auraient permis d’avoir une continuité dans l’aménagement en Région Bruxelloise afin de favoriser la mobilité douce de façon interrégionale. Malheureusement, mettre des bandes-bus uniquement en Région Bruxelloise n’est techniquement pas possible, car cela demanderait un rabattement qui se ferait à trop grande proximité de la sortie du ring et créerait donc une congestion contre-productive. ”

Enfin, par rapport aux autres tronçons bruxellois, la ministre a expliqué qu’une rénovation des trottoirs entamée entre le boulevard Mettewie et la Gare de l’Ouest va se poursuivre cette année. De même les études ont débuté dans le but de réaménager en profondeur la partie entre la Gare de l’Ouest et la porte de Ninove, y compris la place de la Duchesse de Brabant. Un projet intrinsèquement lié à la nécessité de rénovation des voies du tram 82. “La demande de permis d’urbanisme est prévue pour le début du second trimestre 2024."