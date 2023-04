Métamorphose du rond-point Schuman : encore des procédures administratives, et un chantier finalement prévu dès septembre jusqu’à fin 2025

Une situation qui devrait changer, espèrent les autorités régionales bruxelloises qui ont décidé de totalement métamorphoser le rond-point pour en faire “une nouvelle icône de l’Europe”. “Le réaménagement de la place Robert Schuman et environs est l’occasion par excellente pour redorer le blason de l’Europe à Bruxelles et dans le monde”, indique la demande de permis.

Fini le grand giratoire. Une grande zone piétonne sera créée autour de la place, avec des bancs et des arbres. Le trafic automobile sera limité sur une seule partie de la place, entre l’avenue de Cortenbergh et la rue de la Loi. “La rue Froissart et l’avenue d’Auderghem se termineront toutes deux en impasse à l’entrée de l’aire piétonne”, avec une boucle en tête épingle. Le tronçon de la rue de la Loi entre le parc et le rond-point deviendra un espace sans circulation.

Projet de réaménagement du rond-point Schuman. ©Bruxelles Mobilité

Les bus quant à eux pourront continuer à circuler place Schuman, et auront une bande réservée avenue de Cortenbergh, où la circulation automobile sera réduite de trois à deux bandes.

Un réseau cyclable sera créé. Un large préau reluisant trônera au centre de la place, avec une forme qui se veut un clin d’œil au Parlement européen.

Espoirs d’inauguration pour fin 2025

Mais ce grand projet est quelque peu retardé par les procédures, les concertations et les craintes de recours. Fin décembre 2021, le permis de bâtir avait été octroyé… et est toujours valable. Mais face à un recours en annulation introduit au conseil d’État par plusieurs organismes locaux, Bruxelles Mobilité joue la carte de la prudence : “pour ne pas risquer de nous retrouver sans permis d’urbanisme en cas d’annulation, on a introduit fin d’année dernière une nouvelle demande”, indique la porte-parole de l’institution.

À lire aussi

Une demande actuellement soumise à l’enquête publique. Concrètement, presque rien ne change. Mais parmi les nouveautés, notons la mise à double sens de l’avenue de la Joyeuse Entrée. “On peut donc s’attendre ici à une augmentation de la circulation motorisée et par conséquent du bruit", indique la demande. Cette mesure a pour rappel été le fruit d’un deal entre la Région et la commune d’Etterbeek, qui avait, elle aussi, menacé de recours dans la crainte de report de trafic.

En coulisse, certains s’impatientent de ne pas encore voir, plus d’un an après la délivrance du permis, les marteaux-piqueurs résonner dans le quartier européen. Car les mois se succèdent, et la date de début du chantier, alors fixée à fin 2022, a été repoussée. Selon Bruxelles Mobilité, le chantier, entre les mains de Beliris, devrait débuter en septembre. Avec l’espoir d’une inauguration fin 2025.