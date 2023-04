Beba Storm et la matinale de Tarmac en live dans la station de métro Rogier pendant trois jours

Le Morning Mix, la matinale de Tarmac, le média 100 % digital de la RTBF, va squatter la station de métro Rogier pour un live entre 7h30 et 9h30 du matin pendant trois jours, du 26 au 28 avril prochains. Sur place, Bebastorm “ambiancera le début de journée des auditeurs de TARMAC et des usagers quotidiens de cette station”. Les fans pourront rencontrer l’animateur, lui suggérer des titres musicaux, bénéficier de dédicaces, etc. Et vivre le Morning Mix en direct.